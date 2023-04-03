Mubarak Al Jassem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mubarak Al Jassem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mubarak Al Jassem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mubarak Al Jassem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mubarak Al Jassem 13 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mubarak Al Jassem Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Duhail SC Reserves futbol takımında oynamaktadır. Al-Duhail SC Reserves takımına - tarihinde katılmıştır. Mubarak Al Jassem'nin Al-Duhail SC Reserves ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mubarak Al Jassem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mubarak Al Jassem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mubarak Al Jassem şuan Al-Duhail SC Reserves takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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