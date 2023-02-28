Mubarak Alhassan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mubarak Alhassan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mubarak Alhassan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mubarak Alhassan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mubarak Alhassan 23 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mubarak Alhassan Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Enppi SC futbol takımında oynamaktadır. Enppi SC takımına 21 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mubarak Alhassan'nin Enppi SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Mubarak Alhassan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mubarak Alhassan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
10 Şubat 2022 yılında T. Beni Suef
1 Ekim 2022 yılında Masry Salloum
21 Ocak 2023 yılında Enppi SC
30 Haziran 2024 yılında Masry Salloum
Mubarak Alhassan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mubarak Alhassan şuan Enppi SC takımında oynamakta ve 46 numaralı formayı giymektedir.
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