Mubarak Alhassan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mubarak Alhassan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mubarak Alhassan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mubarak Alhassan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mubarak Alhassan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mubarak Alhassan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mubarak Alhassan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mubarak Alhassan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mubarak Alhassan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mubarak Alhassan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mubarak Alhassan 23 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur.  Gana uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mubarak Alhassan Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Enppi SC futbol takımında oynamaktadır. Enppi SC takımına 21 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mubarak Alhassan'nin Enppi SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mubarak Alhassan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mubarak Alhassan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Şubat 2022 yılında T. Beni Suef

1 Ekim 2022 yılında Masry Salloum

21 Ocak 2023 yılında Enppi SC

30 Haziran 2024 yılında Masry Salloum

Mubarak Alhassan kimdir

Mubarak Alhassan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mubarak Alhassan şuan Enppi SC takımında oynamakta ve 46 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mubarak Alhassan nereli

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