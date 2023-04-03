Mubarak Salem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mubarak Salem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mubarak Salem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mubarak Salem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mubarak Salem 6 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Mubarak Salem Omar Ali Al Jaari şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mubarak Salem Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Wahda FC Abu Dhabi Reserve futbol takımında oynamaktadır. Al-Wahda FC Abu Dhabi Reserve takımına - tarihinde katılmıştır. Mubarak Salem'nin Al-Wahda FC Abu Dhabi Reserve ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mubarak Salem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mubarak Salem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mubarak Salem şuan Al-Wahda FC Abu Dhabi Reserve takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.