Mubarik Somed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mubarik Somed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mubarik Somed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mubarik Somed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mubarik Somed 6 Nisan 1998 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mubarik Somed Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Tamale United futbol takımında oynamaktadır. Real Tamale United takımına - tarihinde katılmıştır. Mubarik Somed'nin Real Tamale United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mubarik Somed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mubarik Somed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mubarik Somed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mubarik Somed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mubarik Somed şuan Real Tamale United takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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