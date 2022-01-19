Mübaşir ne demek, TDK'ya göre Mübaşir kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mübaşir ne demek? Mübaşir TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mübaşir kelimesi. Peki mübaşir ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mübaşir nedir, mübaşir kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜBAŞİR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mübaşir kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mübaşir kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mübaşir kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mahkemede duruşmaya girecekleri ve tanıkları çağıran, yargıcın emirlerini bildiren, kâğıtları getirip götüren görevli, çağrıcı



MÜBAŞİR CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Mübaşir ilk duruşmanın davacı ve davalısını çağırıyordu.

