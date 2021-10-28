Mubassırlık ne demek, TDK'ya göre Mubassırlık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mubassırlık ne demek? Mubassırlık TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mubassırlık kelimesi. Peki mubassırlık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mubassırlık nedir, mubassırlık kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MUBASSIRLIK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mubassırlık kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre mubassırlık kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mubassırın yaptığı iş



MUBASSIRLIK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Mahpushane müdürlüğü, Osmanlı mahalle mektebinin mubassırlığına benzemez.

