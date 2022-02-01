Tokat’ta yolcu otobüsü devrildi! 23 kişi yaralandı!Meteoroloji uyardı: Ülke genelinde buzlanma, don, buz ve sis bekleniyor! O illerde kuvvetli fırtına etkisini gösterecek! İşte 1 Ocak 2022 Salı hava durumuMübayaacı ne demek, TDK'ya göre Mübayaacı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Klinik Psikolog Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıBuzuki ne demek, TDK'ya göre Buzuki kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Psikolog (Özel Eğitim Okulları) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıOryantiring ne demek, TDK'ya göre Oryantiring kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Felsefeci Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıHermetik ne demek, TDK'ya göre Hermetik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Adım Cümlesi ne demek, TDK'ya göre Adım Cümlesi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Mübayaacı ne demek, TDK'ya göre Mübayaacı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mübayaacı ne demek, TDK'ya göre Mübayaacı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mübayaacı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Mübayaacı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Mübayaacı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Mübayaacı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Mübayaacı ne demek, TDK'ya göre Mübayaacı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mübayaacı ne demek? Mübayaacı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mübayaacı kelimesi. Peki mübayaacı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mübayaacı nedir, mübayaacı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MÜBAYAACI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mübayaacı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre mübayaacı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Satın almacı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT