Mübayaacı ne demek, TDK'ya göre Mübayaacı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mübayaacı ne demek? Mübayaacı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mübayaacı kelimesi. Peki mübayaacı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mübayaacı nedir, mübayaacı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜBAYAACI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mübayaacı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre mübayaacı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Satın almacı

