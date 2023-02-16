Mucahit Atalay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mucahit Atalay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mucahit Atalay kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mucahit Atalay ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mucahit Atalay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mucahit Atalay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mucahit Atalay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mucahit Atalay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mucahit Atalay 26 Ekim 1991 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mucahit Atalay Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mucahit Atalay, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gümüşhanespor futbol takımında oynamaktadır. Gümüşhanespor takımına 22 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Mucahit Atalay'nin Gümüşhanespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mucahit Atalayboyu ve yaşı kaç

Mucahit Atalay Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mucahit Atalay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Mucahit Atalay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mucahit Atalay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ağu 2009 yılında Trabzonspor U21

1 Ağu 2011 yılında 1461 Trabzon

30 Haziran 2012 yılında Trabzonspor U21

5 Temmuz 2012 yılında Elazığspor

8 Ocak 2016 yılında Hatayspor

1 Ağu 2016 yılında A. Selçukspor

1 Temmuz 2018 yılında Konyaspor

1 Ekim 2020 yılında 1922 Konya

1 Temmuz 2021 yılında Şanlıurfaspor

22 Ağu 2022 yılında Gümüşhanespor

Mucahit Atalay kimdir

Mucahit Atalay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mucahit Atalay şuan Gümüşhanespor takımında oynamakta ve 61 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hacettepespor (2005-2009), Trabzonspor (2009-2010)

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Mucahit Atalay nereli

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