Mucahit Cakir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mucahit Cakir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mucahit Cakir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mucahit Cakir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mucahit Cakir 19 Eylül 1997 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Mücahit Çakır şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mucahit Cakir Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mucahit Cakir, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karaköprü Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. Karaköprü Belediye Spor takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mucahit Cakir'nin Karaköprü Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mucahit Cakir Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mucockr97/

Haberin Devamı

Mucahit Cakir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mucahit Cakir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Mucahit Cakir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mucahit Cakir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Trabzonspor Alt

1 Temmuz 2012 yılında Trabzonspor U16

1 Temmuz 2013 yılında Trabzonspor U17

1 Temmuz 2014 yılında Trabzonspor U19

1 Temmuz 2016 yılında Trabzonspor U21

29 Ağu 2016 yılında Sakaryaspor

13 Temmuz 2017 yılında Trabzonspor U21

1 Ağu 2017 yılında Arsinspor

30 Haziran 2018 yılında Trabzonspor U21

28 Ağu 2018 yılında Alibeyköy

2 Mayıs 2019 yılında Trabzonspor U21

20 Ağu 2019 yılında Pazarspor

12 Eylül 2020 yılında M.Yeşilyurt Bld

20 Ağu 2021 yılında Amed SK

12 Ocak 2022 yılında Arnavutköy Bld

21 Temmuz 2022 yılında Karaköprü Bld

Mucahit Cakir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mucahit Cakir şuan Karaköprü Belediye Spor takımında oynamakta ve 61 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mucahit Cakir Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

24 Subatspor (2007-2011), Trabzonspor (2011-2016)

Türkiye U17 takımında 14 numaralı formasıyla 30 Ağu 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U16 takımında 14 numaralı formasıyla 21 Ağu 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U15 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.