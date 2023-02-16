Mucahit Karagoz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mucahit Karagoz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mucahit Karagoz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mucahit Karagoz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mucahit Karagoz 1 Nisan 2000 tarihinde Agri şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mucahit Karagoz Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Orhan Kirkpinar yapmaktadır. Mucahit Karagoz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gümüşhanespor futbol takımında oynamaktadır. Gümüşhanespor takımına 19 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Mucahit Karagoz'nin Gümüşhanespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mucahit Karagoz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mucahitkaragozz/

Mucahit Karagoz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mucahit Karagoz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Mucahit Karagoz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mucahit Karagoz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ocak 2013 yılında Altınordu Alt

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

9 Ekim 2015 yılında Altay SK Alt

1 Temmuz 2017 yılında Altay SK U19

1 Temmuz 2018 yılında Altay SK U21

20 Eylül 2019 yılında B. Yeşilova

16 Eylül 2020 yılında Silivrispor

8 Eylül 2021 yılında Ağrı 1970 Spor

19 Ağu 2022 yılında Gümüşhanespor

Mucahit Karagoz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mucahit Karagoz şuan Gümüşhanespor takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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