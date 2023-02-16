Mucahit Kaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mucahit Kaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mucahit Kaya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mucahit Kaya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mucahit Kaya 1 Ocak 2002 tarihinde Bitlis şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mucahit Kaya Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mucahit Kaya, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1922 Konyaspor futbol takımında oynamaktadır. 1922 Konyaspor takımına 20 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Mucahit Kaya'nin 1922 Konyaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mucahit Kaya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mucahit Kaya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mucahit Kaya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mucahit Kaya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ocak 2021 yılında 1922 Konya

Mucahit Kaya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mucahit Kaya şuan 1922 Konyaspor takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.