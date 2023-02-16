Mucahit Korkmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mucahit Korkmaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mucahit Korkmaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mucahit Korkmaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mucahit Korkmaz 4 Ocak 2003 tarihinde Osmaniye şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mucahit Korkmaz Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mucahit Korkmaz, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Osmaniyespor FK futbol takımında oynamaktadır. Osmaniyespor FK takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mucahit Korkmaz'nin Osmaniyespor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mucahit Korkmaz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/mucahitkorkmazz23

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Mucahit Korkmaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mucahit Korkmaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Mucahit Korkmaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mucahit Korkmaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Osmaniyespor FK

Mucahit Korkmaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mucahit Korkmaz şuan Osmaniyespor FK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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