Çin'in Vuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının önüne geçmek için alınan tedbirler kapsamında birçok işletmenin kapatılmasına karar verildi. Pandemi sürecinin neredeyse başından beri kapalı olan ya da saat sınırlamasıyla açılan işletmelerin sahipleri, ekonomik anlamda yıpranırken Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan güzel haber geldi.

"Koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığının aldığı tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen mükelleflerimizin vergilerini bugün yayınladığımız tebliğ ile erteledik." diyen Bakan Elvan, mücbir sebep kapsamında olan işletmelerin vergilerinin ertelendiğini belirtti. Bunun üzerine internet kullanıcıları arama motorlarında, Mücbir sebep kapsamına giren mükellefler | Mücbir sebep sorgulama | Mücbir sebep kapsamındaki işletmeler konularını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

MÜCBİR SEBEP KAPSAMINA GİREN MÜKELLEFLER

İçişleri Bakanlığı'nın aldığı salgın tedbirleri kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen ya da durdurulan sektörlerde mücbir sebep hali ilan edildi.

Mücbir sebep kapsamında kapatılan işletmelerin vergi ödemeleri ertelendi.

İş yerleri, mücbir sebep ortadan kalktıktan 26 gün sonra vergi beyannamesi vermeye başlayacak.

İlgili tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakan Elvan, mücbir sebep kapsamına alınan işletmeleri açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter'dan yaptığı paylaşımla, koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığının aldığı tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen mükelleflerin vergilerini bugün yayınlanan tebliğ ile ertelediklerini söyledi.

Bakan Elvan'ın verdiği bilgiye göre; sinema salonu, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lokal, çay bahçesi, halı saha, yüzme havuzu, hamam, sauna, lunapark faaliyetinde bulunan mükellefler 1 Aralık 2020 itibariyle mücbir sebep kapsamına alındı.

MÜCBİR SEBEP KAPSAMINDAKİ İŞLETMELER

SİNEMA SALONLARI

KAHVEHANELER

KIRAATHANELER

KIR BAHÇELERİ

İNTERNET KAFELER

ELEKTRONİK OYUN SALONLARI

BİLARDO SALONLARI

LOKALLER

ÇAY BAHÇELERİ

HALI SAHALAR

YÜZME HAVUZLARI

HAMAMLAR

SAUNALAR

LUNAPARKLAR

1- Koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığının aldığı tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen mükelleflerimizin vergilerini bugün yayınladığımız tebliğ ile erteledik. — Lütfi Elvan (@lutfielvan) January 25, 2021

MÜCBİR SEBEP SORGULAMA