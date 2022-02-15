Mücbir Sebep ne demek, TDK'ya göre Mücbir Sebep kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mücbir sebep ne demek? Mücbir sebep TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mücbir sebep kelimesi. Peki mücbir sebep ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mücbir sebep nedir, mücbir sebep kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜCBİR SEBEP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mücbir sebep kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre mücbir sebep kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Herhangi bir kimse tarafından alınacak önlemlere karşı, önüne geçilmesi olanaksız, borcun yerine getirilmesine engel, borçlunun iradesi dışında beklenmedik olaylar

