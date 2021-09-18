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Mücehhez ne demek, TDK'ya göre Mücehhez kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mücehhez kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Mücehhez ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Mücehhez nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Mücehhez kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Mücehhez ne demek, TDK'ya göre Mücehhez kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mücehhez ne demek? Mücehhez TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mücehhez kelimesi. Peki mücehhez ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mücehhez nedir, mücehhez kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Mücehhez kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Mücehhez kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

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MÜCEHHEZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mücehhez kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Mücehhez kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mücehhez kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Donanmış
- Hazırlıklı, hazırlanmış

MÜCEHHEZ KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- mücehhez olmak

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