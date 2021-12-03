Gemici pilavı diye de anılan bu pilav yeşil mercimekle yapılıyor. Kıbrıs yöresine ait Bu muhteşem tat Masterchef programında yapıldıktan sonra izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Bu bağlamda, Mücendra pilavı nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Mücendra pilavı tarifi!

MÜCENDRA PİLAVI MALZEMELERİ

Bir bardak yeşil mercimek

Bir bardak pirinç

1 tane orta boy kuru soğan

Ayçiçek yağı

Üç bardak su

MÜCENDRA PİLAVI NASIL YAPILIR?

Kuru soğan, yemeklik olarak doğranır.

Ardından mercimekler ayıklanıp yıkadıktan sonra yumuşayana kadar haşlanır.

Bu arada bir tavada ayçiçek yağı kızdırılır sonra soğanlar pembeleşinceye kadar kızartılır.

Kızarmış soğan, haşlanmış mercimeğin üzerine ilave edilir. Daha sonra ayıklanıp temizlendikten sonra yıkanan pirinç ve 3 bardak su ilave edilir.

Üzerine kapağı kapatılır. Normal pilav gibi pişirilir.

Afiyet olsun...