MUÇEV’den kıyıların devri iddialarına açıklama

Yaygın ve yerel basında Muğla'daki bazı koy ve kıyıların MUÇEV Turizm Ticaret Şirketi

Tarafından Deniz Kıyı ve Çevre Yönetimi A.Ş.'ye devredildiği yönündeki haberler sonrası MUÇEV yönetimi bu haberlerin asılsız olduğu açıklandı.

Yapılan açıklamada, "Son günlerde çeşitli yerel gazetelerde kurumumuzun adını da dahil eder şekilde, MUÇEV'e ait sorumluluk alanlarının yeni kurulan "Deniz Kıyı ve Çevre Yönetimi A.Ş.'ye devredildiği yolundaki asılsız haberler üzerinden kurumumuz hakkında bir karalama kampanyası yürütülmekte olduğu gözlemlendiğinden gerekli düzeltmeyi yaparak kamuoyunu bilgilendirmek zarureti doğmuştur.

Söz konusu haber ilk ve asıl olarak 22 Mayıs 2017 tarihinde "Sahillere Yeni Düzen Geliyor" başlıklı köşe yazısında yayımlanmıştır. Mezkur haberde, Deniz Kıyı ve Çevre Yönetimi A.Ş.'nin 16 Mayıs tarihinde kuruluşunun ticaret sicil gazetesinde ilan edildiği belirtilmektedir. Adı geçen şirketin varlığı ve kuruluşu 4 yıl öncesine dayanmakta olup, maksadı hasıl olmayan bu şirket bahsi geçen işlevleri hiçbir zaman üstlenmemiştir ve üstlenmeyecektir. MUÇEV, eskiden olduğu gibi, bugün ve bundan sonra da sorumluluk sahalarında vazifelerini aynı şekilde yerine getirmeye devam edecektir.

Aynı konuya ilişkin olarak IMEAK Deniz Ticaret Odası'nın 9 Temmuz 2020 tarihli açıklamasında da yukarıda belirtilen hususlar teyit edilmiş, hiçbir güncelliği olmayan söz konusu asılsız haberleri yapanlar ve yayanlar eleştirilmiştir. Olguların doğruluğu ve adı geçen şirket bakımından kuruluş tarihi olarak belirtilen tarihin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı, tüm vatandaşların erişimine açık şekilde ilanen yayınlanan ticaret sicil gazetesinde tahkik ve teyit edilebilecekken, gazeteci sorumluluğu ile bağdaşmayacak şekilde bu gerçeğe aykırı haberi yayınlamanın basın etiğine uyar bir tarafı bulunmamaktadır. Tüm bu hukuka aykırı fiillere ilişkin olarak tekzip haklarımız ile hukuki ve cezai anlamda yasal müracaat haklarımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyunun bilgilerine sunarız" denildi.

Kaynak: İHA