Mücevherat Satış Temsilcisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mücevherat Satış Temsilcisi görev tanımı nedir, Mücevherat Satış Temsilcisi ne iş yapar, Mücevherat Satış Temsilcisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mücevherat Satış Temsilcisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mücevherat Satış Temsilcisi Tanımı;

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Mücevherat Satış Temsilcisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Mücevherat Satış Temsilcisi Maaşları

Mücevherat Satış Temsilcisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Mücevherat Satış Temsilcisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mücevherat Satış Temsilcisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5242.08

Meslek Adı :

Mücevherat Satış Temsilcisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Diğer Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Satış Tanıtım Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Mücevherat Satış Temsilcisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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