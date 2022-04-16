Mücevherat Satış Temsilcisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Mücevherat Satış Temsilcisi maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Mücevherat Satış Temsilcisi iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Mücevherat Satış Temsilcisi iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.
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Mücevherat Satış Temsilcisi Tanımı;
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Mücevherat Satış Temsilcisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Mücevherat Satış Temsilcisi Maaşları
Mücevherat Satış Temsilcisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Mücevherat Satış Temsilcisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mücevherat Satış Temsilcisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
5242.08
Meslek Adı :
Mücevherat Satış Temsilcisi
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Hizmet Ve Satış Elemanları
Meslek Alt Ana Grubu :
Satışlar İle İlgili Elemanları
Meslek Grubu :
Diğer Satış Elemanları
Meslek Birim Grubu :
Satış Tanıtım Elemanları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
Mücevherat Satış Temsilcisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
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