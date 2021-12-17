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Mucib isminin anlamı nedir, Mucib ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Mucib isminin anlamı; icabet eden, uyan. icap Eden, gereken anlamındadır. Bu içeriğimizde Mucib isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Mucib isminin Kuran’da geçip geçmediği, isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Mucib isminin anlamı nedir, Mucib ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Mucib isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Mucib ismi ne demek, Mucib ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Mucib isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

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Mucib İsminin anlamı nedir? TDK Mucib anlamı:

Mucib isminin anlamı, Türk Dil Kurumunda tanımlanmamakta olup, halk dilinde  iki farklı şekilde bilinmektedir.

1-icabet eden, uyan. icap Eden, gereken.
2-sebeb olan, vesile teşkil eden. - Türk dil kuralına Göre "D/T" olarak kullanılır.

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Mucib İsmi Kuranda geçiyor mu?

Mucub ismi kuranda geçmemektedir.

Mucib isminin kökeni:

Mucib ismi Farsca -Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık 22 kişi tarafından kullanılmaktadır.

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Mucib isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Mucib isminin rengi:

Kahverengi

Mucib ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Mucib isminin Harf Analizi Nedir ?

Mucib ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

C : Canlı, arkadaş canlısı

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

B : Sezgisel, sakin

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Mucib isminin Numerolojisi Kaçtır?

Mucib ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

M : 16

U : 25

C : 3

İ : 12

B : 2

= 58 Mucib İsminin Numeroloji Toplamı 58’dir.

Mucib isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Mucib ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Mucib isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

M: 4   U: 3   C: 3   İ: 9   B: 2 = 21

2 1 = 3 Kader sayısıdır

Mucib isminin 3 kader sayısına göre kişilik özellikleri

3 – Sanatsal  anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl  zevk alabileceğini bilir. Kilişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz  bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir.

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