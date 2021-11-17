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Mucit ne demek, TDK'ya göre Mucit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mucit kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Mucit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Mucit nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Mucit kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Mucit ne demek, TDK'ya göre Mucit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mucit ne demek? Mucit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mucit kelimesi. Peki mucit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mucit nedir, mucit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MUCİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mucit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Mucit kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mucit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yeni bir buluş ortaya koyan, icat eden kimse
- Yaratıcı, yaratan

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