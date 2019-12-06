Mucize Doktor 14. bölüm fragmanı yayınlandı

Herkes tarafından merakla beklenen Mucize Doktor 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanınd Ali'nin Ferman'a söylediği "Kardeşinize mi benzetiyorsunuz beni?" sözleri damga vurdu.