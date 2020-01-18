Mucize Doktor 19. bölüm fragmanı yayınlandı

Herkes tarafından merakla beklenen Mucize Doktor 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Ali Vefa, Betüş'e "birinden hoşlanıyorum" itirafında bulunuyor. Ameliyat olması gereken Betüş ise hastaneden kaçarak herkesi şok ediyor.