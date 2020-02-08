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  3. Mucize Doktor 22. bölüm fragmanı yayınlandı

Mucize Doktor 22. bölüm fragmanı yayınlandı

Herkes tarafından merakla beklenen Mucize Doktor 22. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Ali Ferman'dan aşk taktikleri alıyor. Bu sırada Ferman, Ali'ye bu kızın kim olduğunu sorunca Ali, Nazlı olduğunu söylüyor.

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08 Şubat 2020 Cumartesi 08:55

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