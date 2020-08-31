Mucize Doktor 29. bölüm 2.fragmanı yayınlandı. FOX TV'nin dizisi Mucize Doktor'un yeni sezon ilk bölüm fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Yeni sezonda kadrosuna Seda Bakan ve Hakan Kurtaş'ı da dahil eden Mucize Doktor yayın tarihi de belli oldu. Peki Mucize Doktor ne zaman başlıyor? İşte Mucize Doktor 29. bölüm 2.fragmanı haberimizde..

Yapımcılığını MF Yapım’ın, yönetmenliğini ise Yusuf Pirhasan’ın üstlendiği, senaryosunu Pınar Bulut ve Onur Koralp'in kaleme aldığı dizinin kadrosunda Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Murat Aygen, Hazal Türesan, Sinem Ünsal, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Seda Bakan, Bihter Dinçel, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran gibi isimler yer alıyor.

MUCİZE DOKTOR YENİ SEZON 29. BÖLÜM 2. FRAGMANI

Mucize Doktor 29. bölüm 2. fragmanını izlemek için tıklayınız.

MUCİZE DOKTOR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın üstlendiği Mucize Doktor 17 Eylül Perşembe günü FOX tv ekranlarında olacak.

MUCİZE DOKTOR YENİ SEZON FRAGMANI

SEDA BAKAN, ADİL HOCA'NIN KIZINI CANLANDIRACAK!

Mucize Doktor'da yeni sezonda Seda Bakan ve Hakan Kurtaş da rol alacak. Adil Hoca’nın (Reha Özcan) yıllardır görüşmediği kızı Ferda, Ali Vefa’ya (Taner Ölmez) duyduğu kıskançlığıyla öne çıkacak. Ferda karakteri aynı zamanda Berhayat Hastanesi’ne beklenmedik aşk, rekabet ve muhabbet getirecek.