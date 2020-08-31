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  3. Mucize Doktor 29. bölüm 2.fragmanı yayınlandı! Ali'nin başı yine dertte!

Mucize Doktor 29. bölüm 2.fragmanı yayınlandı! Ali'nin başı yine dertte!

Mucize Doktor 2. sezon fragmanı geçtiğimiz günlerde ekranlara gelmişti. Heyecan ve özlemle bekleyen dizinin takipçileri yeni 29. bölüm 2.fragmanı yayınlandı mı sorusunu araştırmaya başlamıştı. İşte Mucize Doktor yeni sezon 2.fragmanı haberimizde...

Mucize Doktor 29. bölüm 2.fragmanı yayınlandı. FOX TV'nin dizisi Mucize Doktor'un yeni sezon ilk bölüm fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Yeni sezonda kadrosuna Seda Bakan ve Hakan Kurtaş'ı da dahil eden Mucize Doktor yayın tarihi de belli oldu. Peki Mucize Doktor ne zaman başlıyor? İşte Mucize Doktor 29. bölüm 2.fragmanı haberimizde..

Yapımcılığını MF Yapım’ın, yönetmenliğini ise Yusuf Pirhasan’ın üstlendiği, senaryosunu Pınar Bulut ve Onur Koralp'in kaleme aldığı dizinin kadrosunda Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Murat Aygen, Hazal Türesan, Sinem Ünsal, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Seda Bakan, Bihter Dinçel, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran gibi isimler yer alıyor.

MUCİZE DOKTOR YENİ SEZON 29. BÖLÜM 2. FRAGMANI

Mucize Doktor 29. bölüm 2. fragmanını izlemek için tıklayınız.

MUCİZE DOKTOR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın üstlendiği Mucize Doktor 17 Eylül Perşembe günü FOX tv ekranlarında olacak.

MUCİZE DOKTOR YENİ SEZON FRAGMANI

SEDA BAKAN, ADİL HOCA'NIN KIZINI CANLANDIRACAK!

Mucize Doktor'da yeni sezonda Seda Bakan ve Hakan Kurtaş da rol alacak. Adil Hoca’nın (Reha Özcan) yıllardır görüşmediği kızı Ferda, Ali Vefa’ya (Taner Ölmez) duyduğu kıskançlığıyla öne çıkacak. Ferda karakteri aynı zamanda Berhayat Hastanesi’ne beklenmedik aşk, rekabet ve muhabbet getirecek.

Mucize Doktor 29. bölüm 2.fragmanı yayınlandı! Ali'nin başı yine dertte!

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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