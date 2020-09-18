Mucize Doktor 30. bölüm fragmanı izle | Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı izle

Mucize Doktor 30. bölüm fragmanı ekranlara geldi. Yayınlanan yeni bölümü ile izleyicileri ekranları başına kilitleyen Mucize Doktor'da dün akşam yaşananlar heyecan yarattı. Görünmez bir kaza sonucu kazan dairesinde gerçekleşen patlamanın ardından Kıvılcım'ın bedeninin büyük bir kısmında 3. derece yanıklar oluşur. İşte Mucize Doktor 30. yeni bölüm fragmanı ve 29. son bölümde yaşananlar...

MUCİZE DOKTOR 30. BÖLÜM FRAGMANI

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Berhayat Hastanesi'nde sıradan bir gündür; Ali, Nazlı'yla ilişkilerini bir ileri ki aşamaya taşımaya kararlıdır ama bunu nasıl yapacağını tam bulamaz. Beliz artık iyiden iyiye hamile Kıvılcım'la kavga eder ve Tanju, Damla yerine gelen yeni cerrahi asistanı Doruk ilk iş gününe geç kaldığı için küplere biner…

Ve ansızın bir görünmez kaza bütün hastaneyi kaosa boğar.Önce acil servis sonra bütün hastane yaralılarla dolup taşmaya başlar. Henüz kimse fark etmese de hastane ahalisinden önemli biri de yaralıların içindedir. Polis ve itfaiye olayı kontrol altına almaya uğraşır. Hastane kaynakları son damlasına kadar kullanılır. Ve bütün bu kaosun tam ortasında, en kritik anda, Ali doktorluğa ilk başlarken verdiği sözü hatırlar. Ali sözünü tutar.

Ama bu sözün bedeli birçok kişi için çok ama çok ağır olacaktır.