Mucize Doktor 31. bölüm fragmanı izle | Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı izle

Mucize Doktor 31. bölüm fragmanı yayınlandı. FOX TV ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri büyük beğeni ile takip edilen Mucize Doktor 30. son bölümü ile ekranlara geldi. Nazlı sayesinde kötü günleri atlatmaya çalışan Ali, bu kez daha ağır bir darbeyle sarsıldı. İşte 31. bölüm fragmanı ve 30. son bölümde yaşananlar...

30. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nazlı sayesinde kötü günleri atlatmaya çalışan Ali, bu kez daha ağır bir darbeyle sarsılır. Babası gibi sevdiği Adil Hoca, ansızın hastanede düşüp bayılır. Yapılan tetkikte durumun vahameti bütün çıplaklığıyla ortaya çıkar; Adil çok ağır hastadır.

Adil'i seven herkes çaresiz kalırken Ali bir çözüm bulmak için kendini paralar. Sonunda anlar ki; tek kurtuluş, yıllar önce öldüğünü sandığımız birinin elindedir.

MUCİZE DOKTOR 31. BÖLÜM FRAGMANI