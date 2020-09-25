Mucize Doktor 31. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali, Adil Hoca'yı kurtarabilecek mi?

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Mucize Doktor 31. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Ferda babasının ameliyatını onaylamıyor. Ali Vefa ise Ferda'yı ikna ederek Adil Hoca'yı kurtarmaya çalışıyor.

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Mucize Doktor 31. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

MUCİZE DOKTOR FİLMİNİN KONUSU

Yapımını MF Yapım, yapımcılığını Faruk Bayhan’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu ve senaryosunu Pınar Bulut ile Onur Koralp uyarladı.

Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel bir hastanede yaşadıklarını konu alan “Mucize Doktor”un ilk bölüm tanıtımında başrolde yer alan Taner Ölmez’in izleyicinin alışık olmadığı bir rolle ekrana geleceğine şahit olmak mümkün.

MUCİZE DOKTOR OYUNCULARI

Taner Ölmez: Ali Vefa

Reha Özcan: Adil

Özge Özder: Kıvılcım

Onur Tuna: Ferman

Sinem Ünsal: Nazlı

Hazal Türesan:Beliz

Murat Aygen: Tanju

Bihter Dinçel: Selvi

Fırat Altunmeşe: Demir

Hayal Köseoğlu: Açelya

Korhan HERDURAN: Güneş

Merve Bulut: Gülin

Abidin Külçe: Küçük Ali – Çocuk Ali Vefa

Berk TOKTAMIŞOĞLU: Ali’nin Abisi

Sadakatsiz dizisinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı!

Sen Çal Kapımı 12. bölüm fragmanı yayınlandı | İkili karşılıklı aşklarını itiraf ediyor!

Hekimoğlu 19. bölüm fragmanı yayınlandı | Ateş ve İpek arasında gerilim artıyor!

Sefirin Kızı 21. bölüm fragmanı yayınlandı | Büyük bağ kopuyor mu?