Mucize Doktor 35. bölüm fragmanı yayınlandı | Nazlı babasını affedecek mi?

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Mucize Doktor 35. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Ali Vefa, Nazlı'ya hastanede yatan babası ile ilgili bilgi verip ona şans vermesini istiyor. Mucize hasta karşısında Ali Vefa'nın ne yapacağı da merak konusu oluyor.