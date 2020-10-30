Mucize Doktor 36. bölüm fragmanı yayınlandı |Genç kızın kadına şiddete 'dur' hikayesi!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Mucize Doktor 36. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda bir erkek tarafından şiddete uğrayıp hastaneye yatırılan bir kızın hikayesi yer alıyor. Ali Vefa, Ferman ve Nazlı ise olaya el atarak bu şiddetin cezasız kalmaması için büyük bir çaba gösteriyor.