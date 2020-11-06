Mucize Doktor 37. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali'den Nazlı'yı üzen açıklama!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Mucize Doktor 37. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Adil Hoca tekrardan ameliyatlara girmeye başlarken Ali Vefa ise sevgilisi Nazlı'yı ağlatan bir açıklama yapıyor. Ali'nin sözleri üzerine gözyaşlarına boğulan Nazlı ise Ali'ye sitem ediyor.