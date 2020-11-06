  1. WEB TV
  2. DİZİLER VE FİLMLER
  3. Mucize Doktor 37. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali'den Nazlı'yı üzen açıklama!

Mucize Doktor 37. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali'den Nazlı'yı üzen açıklama!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Mucize Doktor 37. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Adil Hoca tekrardan ameliyatlara girmeye başlarken Ali Vefa ise sevgilisi Nazlı'yı ağlatan bir açıklama yapıyor. Ali'nin sözleri üzerine gözyaşlarına boğulan Nazlı ise Ali'ye sitem ediyor.

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Mucize Doktor 37. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

MUCİZE DOKTOR FİLMİNİN KONUSU 

Yapımını MF Yapım, yapımcılığını Faruk Bayhan’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu ve senaryosunu Pınar Bulut ile Onur Koralp uyarladı.

Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel bir hastanede yaşadıklarını konu alan “Mucize Doktor”un ilk bölüm tanıtımında başrolde yer alan Taner Ölmez’in izleyicinin alışık olmadığı bir rolle ekrana geleceğine şahit olmak mümkün.

Mucize Doktor 37. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali'den Nazlı'yı üzen açıklama!

MUCİZE DOKTOR OYUNCULARI

Taner Ölmez: Ali Vefa

Reha Özcan: Adil

Özge Özder: Kıvılcım

Onur Tuna: Ferman

Sinem Ünsal: Nazlı

Hazal Türesan:Beliz

Murat Aygen: Tanju

Bihter Dinçel: Selvi

Fırat Altunmeşe: Demir

Hayal Köseoğlu: Açelya

Korhan HERDURAN: Güneş

Merve Bulut: Gülin

Abidin Külçe: Küçük Ali – Çocuk Ali Vefa

Berk TOKTAMIŞOĞLU: Ali’nin Abisi

Alev Alev 2. bölüm fragmanı yayınlandı | Çiçek, Şimal'in yerine geçecek mi?Alev Alev 2. bölüm fragmanı yayınlandı | Çiçek, Şimal'in yerine geçecek mi?

Zümrüdüanka 18. bölüm fragmanı yayınlandı | Serhat Zümrüt ile evleniyor!Zümrüdüanka 18. bölüm fragmanı yayınlandı | Serhat Zümrüt ile evleniyor!

Arıza 9. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Rıza'dan Cabir'e gözdağı!Arıza 9. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Rıza'dan Cabir'e gözdağı!

Kuruluş Osman 33. bölüm fragmanı yayınlandı | Osman Bey Nikola ile yüzleşiyor!Kuruluş Osman 33. bölüm fragmanı yayınlandı | Osman Bey Nikola ile yüzleşiyor!

 

06 Kasım 2020 Cuma 11:09
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Alev Alev 2. bölüm fragmanı yayınlandı | Çiçek, Şimal'in yerine geçecek mi?
Alev Alev 2. bölüm fragmanı yayınlandı | Çiçek, Şimal'in yerine geçecek mi?
Zümrüdüanka 18. bölüm fragmanı yayınlandı | Serhat Zümrüt ile evleniyor!
Zümrüdüanka 18. bölüm fragmanı yayınlandı | Serhat Zümrüt ile evleniyor!
Arıza 9. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Rıza'dan Cabir'e gözdağı!
Arıza 9. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Rıza'dan Cabir'e gözdağı!
Kuruluş Osman 33. bölüm fragmanı yayınlandı | Osman Bey Nikola ile yüzleşiyor!
Kuruluş Osman 33. bölüm fragmanı yayınlandı | Osman Bey Nikola ile yüzleşiyor!
Sefirin Kızı 27. bölüm fragmanı yayınlandı | Sancar, Nare ve Melek bir arada!
Sefirin Kızı 27. bölüm fragmanı yayınlandı | Sancar, Nare ve Melek bir arada!
Masumlar Apartmanı 9. bölüm fragmanı yayınlandı | Gülben'den Safiye'yi şok eden hamle!
Masumlar Apartmanı 9. bölüm fragmanı yayınlandı | Gülben'den Safiye'yi şok eden hamle!
Hercai 46. bölüm fragmanı yayınlandı | Miran, Aslan'ı bulabilecek mi?
Hercai 46. bölüm fragmanı yayınlandı | Miran, Aslan'ı bulabilecek mi?
Bir Zamanlar Çukurova 71. bölüm fragmanı yayınlandı | Züleyha'dan duygusal veda!
Bir Zamanlar Çukurova 71. bölüm fragmanı yayınlandı | Züleyha'dan duygusal veda!
Yasak Elma 84. bölüm fragmanı yayınlandı | Ender'in bir sonraki korkunç hamlesi!
Yasak Elma 84. bölüm fragmanı yayınlandı | Ender'in bir sonraki korkunç hamlesi!
Sadakatsiz 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya'dan Derin'e kinayeli soru!
Sadakatsiz 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya'dan Derin'e kinayeli soru!