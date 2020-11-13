Mucize Doktor 38. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali'den Nazlı için sınırlarını zorluyor!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Mucize Doktor 38. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Ali, Nazlı için kendinden değişmeye çalışırken kendi sınırını fazlasıyla aşıyor. Herkesin bulunduğu yemek sofrasından kalkıp dışarı çıkan Ali'nin Nazlı'ya "Ben hasta değilim. Otizmliyim ve bu hiç geçmeyecek" sözleri dikkat çekiyor.