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Mucize Doktor 38. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali'den Nazlı için sınırlarını zorluyor!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Mucize Doktor 38. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Ali, Nazlı için kendinden değişmeye çalışırken kendi sınırını fazlasıyla aşıyor. Herkesin bulunduğu yemek sofrasından kalkıp dışarı çıkan Ali'nin Nazlı'ya "Ben hasta değilim. Otizmliyim ve bu hiç geçmeyecek" sözleri dikkat çekiyor.

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Mucize Doktor 38. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

MUCİZE DOKTOR FİLMİNİN KONUSU 

Yapımını MF Yapım, yapımcılığını Faruk Bayhan’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu ve senaryosunu Pınar Bulut ile Onur Koralp uyarladı.

Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel bir hastanede yaşadıklarını konu alan “Mucize Doktor”un ilk bölüm tanıtımında başrolde yer alan Taner Ölmez’in izleyicinin alışık olmadığı bir rolle ekrana geleceğine şahit olmak mümkün.

Mucize Doktor 38. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali'den Nazlı için sınırlarını zorluyor!

MUCİZE DOKTOR OYUNCULARI

Taner Ölmez: Ali Vefa

Reha Özcan: Adil

Özge Özder: Kıvılcım

Onur Tuna: Ferman

Sinem Ünsal: Nazlı

Hazal Türesan:Beliz

Murat Aygen: Tanju

Bihter Dinçel: Selvi

Fırat Altunmeşe: Demir

Hayal Köseoğlu: Açelya

Korhan HERDURAN: Güneş

Merve Bulut: Gülin

Abidin Külçe: Küçük Ali – Çocuk Ali Vefa

Berk TOKTAMIŞOĞLU: Ali’nin Abisi

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13 Kasım 2020 Cuma 10:37
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