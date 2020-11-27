Mucize Doktor 40. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Vefa'nın çözümü işe yarayacak mı?

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Mucize Doktor 40. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda bağışıklık sistemi olmayan genç kızı kurtarmaya çalışan ekip, Ali'nin fikrini devreye sokuyor. Gen yenileme tedavisi herkes tarafından kabul edilse de ameliyat sırasında kötü olaylar yaşanıyor.