  1. WEB TV
  2. DİZİLER VE FİLMLER
  3. Mucize Doktor 40. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Vefa'nın çözümü işe yarayacak mı?

Mucize Doktor 40. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Vefa'nın çözümü işe yarayacak mı?

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Mucize Doktor 40. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda bağışıklık sistemi olmayan genç kızı kurtarmaya çalışan ekip, Ali'nin fikrini devreye sokuyor. Gen yenileme tedavisi herkes tarafından kabul edilse de ameliyat sırasında kötü olaylar yaşanıyor.

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Mucize Doktor 40. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

MUCİZE DOKTOR FİLMİNİN KONUSU 

Yapımını MF Yapım, yapımcılığını Faruk Bayhan’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu ve senaryosunu Pınar Bulut ile Onur Koralp uyarladı.

Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel bir hastanede yaşadıklarını konu alan “Mucize Doktor”un ilk bölüm tanıtımında başrolde yer alan Taner Ölmez’in izleyicinin alışık olmadığı bir rolle ekrana geleceğine şahit olmak mümkün.

Mucize Doktor 40. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Vefa'nın çözümü işe yarayacak mı?

MUCİZE DOKTOR OYUNCULARI

Taner Ölmez: Ali Vefa

Reha Özcan: Adil

Özge Özder: Kıvılcım

Onur Tuna: Ferman

Sinem Ünsal: Nazlı

Hazal Türesan:Beliz

Murat Aygen: Tanju

Bihter Dinçel: Selvi

Fırat Altunmeşe: Demir

Hayal Köseoğlu: Açelya

Korhan HERDURAN: Güneş

Merve Bulut: Gülin

Abidin Külçe: Küçük Ali – Çocuk Ali Vefa

Berk TOKTAMIŞOĞLU: Ali’nin Abisi

Sefirin Kızı 30. bölüm fragmanı yayınlandı | Sancar'ın zor kararı!Sefirin Kızı 30. bölüm fragmanı yayınlandı | Sancar'ın zor kararı!

Yasak Elma 87. bölüm fragmanı yayınlandı | Üçlünün sırrını bilen kim?Yasak Elma 87. bölüm fragmanı yayınlandı | Üçlünün sırrını bilen kim?

Sol Yanım 1. bölüm fragmanı yayınlandı!Sol Yanım 1. bölüm fragmanı yayınlandı!

Kuruluş Osman 36. bölüm fragmanı yayınlandı | Osman Bey, Targun Hatun ile evleniyor!Kuruluş Osman 36. bölüm fragmanı yayınlandı | Osman Bey, Targun Hatun ile evleniyor!

 

27 Kasım 2020 Cuma 10:53
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Sefirin Kızı 30. bölüm fragmanı yayınlandı | Sancar'ın zor kararı!
Sefirin Kızı 30. bölüm fragmanı yayınlandı | Sancar'ın zor kararı!
Yasak Elma 87. bölüm fragmanı yayınlandı | Üçlünün sırrını bilen kim?
Yasak Elma 87. bölüm fragmanı yayınlandı | Üçlünün sırrını bilen kim?
Sol Yanım 1. bölüm fragmanı yayınlandı!
Sol Yanım 1. bölüm fragmanı yayınlandı!
Kuruluş Osman 36. bölüm fragmanı yayınlandı | Osman Bey, Targun Hatun ile evleniyor!
Kuruluş Osman 36. bölüm fragmanı yayınlandı | Osman Bey, Targun Hatun ile evleniyor!
Masumlar Apartmanı 12. bölüm fragmanı yayınlandı | Safiye ve Naci'nin büyük aşkı!
Masumlar Apartmanı 12. bölüm fragmanı yayınlandı | Safiye ve Naci'nin büyük aşkı!
Hekimoğlu 27. bölüm fragmanı yayınlandı | Emre ile Zeynep Ateş'in alay konusu oluyor!
Hekimoğlu 27. bölüm fragmanı yayınlandı | Emre ile Zeynep Ateş'in alay konusu oluyor!
Arıza 12. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Rıza, konsorsiyumla karşı karşıya geliyor!
Arıza 12. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Rıza, konsorsiyumla karşı karşıya geliyor!
Hercai 49. bölüm fragmanı yayınlandı | Azize Aslanbey'den büyük itiraf!
Hercai 49. bölüm fragmanı yayınlandı | Azize Aslanbey'den büyük itiraf!
Ramo 22. bölüm fragmanı yayınlandı | Ramo, Mahir'i öldürecek mi?
Ramo 22. bölüm fragmanı yayınlandı | Ramo, Mahir'i öldürecek mi?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 41. bölüm fragmanı yayınlandı | Kına iptal mi olacak?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 41. bölüm fragmanı yayınlandı | Kına iptal mi olacak?