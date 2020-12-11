Mucize Doktor 42. bölüm fragmanı yayınlandı | Ferman mı, Ali Vefa mı kazanacak?

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Mucize Doktor 42. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Tanju, Ferman ile Ali Vefa'yı birbirine rakip yaparken ikilinin karşılıklı çekişmeleri diziye damga vuruyor. Ali Vefa, hiçbir şeyden habersiz ameliyatları gerçekleşirken Ferman'ın mücadeleci tavrına bir anlam veremiyor.