Perşembe akşamlarının reyting rekortmeni dizi "Mucize Doktor" çok konuşulacak yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda yerini alacak. Bu bölümde Beliz'in, Vuslat’ın sunduğu teklife cevabı ne olacak heyecanla beklenirken, Ali'nin Nazlı hakkında düşüncüleri de merak konusu.... İşte Mucize Doktor 47. bölüm canlı izle | Mucize Doktor son bölüm izle FOX TV

MUCİZE DOKTOR 47. BÖLÜM CANLI İZLE | MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM İZLE FOX TV

Beliz, Vuslat’ın teklifini kabul etmemekte kararlıdır. Ama yeni aksaklıklar hastanenin peşini bırakmayınca Beliz’in eli zorlanmaya başlar. Diğer taraftan yeni başasistan Nazlı’nın işi başından aşkındır ve ceza nöbetinden ceza nöbetine koşan Ali’nin aklı fikriyse Nazlı’nın onu unutup unutmadığındadır. Annesinin girişimlerinden habersiz Ezo, Ali’ye Nazlı konusunda yardım etmeye karar verir. Ama Vuslat’ın hem Ali hem de hastane için bambaşka planları vardır.

SON BÖLÜM ÖZETİ

Yarı maaşla çalışmaya razı olan asistanların önünde şimdi son derece zorlu, 36 saatlik bir nöbet vardır. Sinirler gerilmeye başlayınca Ferman ve Ali kavga ederler. Diğer taraftan annesiyle anlaşan Ezo, Ali’ye veda etmeye mecbur kalır. Zorlu nöbetin sonuna geldiğimizde, bir asistan siciline yeni cezalar ekleyecek, bir diğeri başasistan olacak, Beliz'se sürpriz bir teklif alacaktır.