Mucize Doktor 48. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ali Vefa, Vuslat'ın takibinde!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Mucize Doktor 48. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Vuslat, Ali'den muhbirlik yapmasını isterken diğer yandan ise Ferman'a iki bebeği de kurtarmasını söylüyor. Adil'in Vuslat ile konuşması diziye damga vururken Vuslat Ali'yi avucunun içine alacak mı? sorusu merak uyandırıyor.