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Mucize Doktor 48. bölüm full izle | Mucize Doktor son bölüm izle FOX TV Youtube

Mucize Doktor yeni bölümüyle 4 Şubat perşembe günü FOX TV ekranlarında seyircisiyle buluşacak. Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizinin 48. yeni bölümünde yer yerinden oynuyor. Mucize Doktor yeni bölüm ve tekrar bölümüyle Youtube ve FOX TV linki seçenekleriyle haberimizde...

Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Zerrin Tekindor gibi oyuncuların rol aldığı sevilen dizi Mucize Doktor yeni bölümüyle bu akşam 20.00'da FOX TV ekranlarında olacak. Dizi izleyicileri FOX TV canlı izleme linki ve son bölüm tekrar Youtube linklerini araştırıyor. 

MUCİZE DOKTOR 48. YENİ BÖLÜM VE 47. BÖLÜM TEKRAR LİNKİ 

Med Yapım ve MF Yapım imzalı, senaryosu Pınar Bulut ve Onur Koralp tarafından yazılan medikal drama tarzında Mucize Doktor dizisi  2013 yapımı Güney Kore dizisi olan Good Doctor'dan uyarlanmıştır. Mucize Doktor'un 48. bölümünü izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

MUCİZE DOKTOR 48.BÖLÜM FULL İZLE (FOX TV)

47. BÖLÜM FULL İZLE (YOUTUBE)

 

47. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kontrolü tamamen eline almak isteyen Vuslat, Ali'ye muhbirlik yaptırıyor. Vuslat tüm ekibi karşısına dizip gövde gösterisi yaptı. Ekibi artık daha zor günler bekliyor. Ezo, Ali'yi akşam yemeğine beklerken hiç beklemediği bir cevap alır. Vuslat ikilinin arasına girmeyi başarıyor. Ali ve Ezo arkadaşlığı çıkmaza girerken cesaretini toplayan Ali, Nazlı'nın karşısına sonunda çıkmayı başarıyor. 

Mucize Doktor 48. bölüm full izle | Mucize Doktor son bölüm izle FOX TV Youtube

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