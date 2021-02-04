Mucize Doktor 48. bölüm full izle | Mucize Doktor son bölüm izle FOX TV Youtube

Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Zerrin Tekindor gibi oyuncuların rol aldığı sevilen dizi Mucize Doktor yeni bölümüyle bu akşam 20.00'da FOX TV ekranlarında olacak. Dizi izleyicileri FOX TV canlı izleme linki ve son bölüm tekrar Youtube linklerini araştırıyor.

MUCİZE DOKTOR 48. YENİ BÖLÜM VE 47. BÖLÜM TEKRAR LİNKİ

Med Yapım ve MF Yapım imzalı, senaryosu Pınar Bulut ve Onur Koralp tarafından yazılan medikal drama tarzında Mucize Doktor dizisi 2013 yapımı Güney Kore dizisi olan Good Doctor'dan uyarlanmıştır. Mucize Doktor'un 48. bölümünü izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

MUCİZE DOKTOR 48.BÖLÜM FULL İZLE (FOX TV)

47. BÖLÜM FULL İZLE (YOUTUBE)

47. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kontrolü tamamen eline almak isteyen Vuslat, Ali'ye muhbirlik yaptırıyor. Vuslat tüm ekibi karşısına dizip gövde gösterisi yaptı. Ekibi artık daha zor günler bekliyor. Ezo, Ali'yi akşam yemeğine beklerken hiç beklemediği bir cevap alır. Vuslat ikilinin arasına girmeyi başarıyor. Ali ve Ezo arkadaşlığı çıkmaza girerken cesaretini toplayan Ali, Nazlı'nın karşısına sonunda çıkmayı başarıyor.