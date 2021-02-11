Hastanede Vuslat geldiğinden beri yaşanan olayların ardı arkası kesilmez. Ancak bu defa yaşanacak olay bir masumu yaşamından edecektir. Peki bu şansız kim olacak? Ekipten bir mi hayatını kaybedecek? İşte Mucize Doktor 49. bölüm canlı izle|Mucize Doktor son bölüm canlı izle FOX TV...

MUCİZE DOKTOR 49. BÖLÜM CANLI İZLE|MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM CANLI İZLE FOX TV

Acilde karşılaşan iki düşman aile bütün hastaneyi kaosa boğar. Maksimuma çıkarılan güvenlik önlemlerine rağmen herkes süratle patlama noktasına sürüklenirken Ali’nin aklındaysa Vuslat yüzünden kalbini kırdığı Ezo vardır.

Adil, Ali’ye arkadaşını geri vermeye karar verir. Ve tam bu sırada hastanede biriken ortak nefret hedefini bulur. Ama bu hedef hiç beklenmedik, masum biridir. Sevgi hepimizi kurtarabilir mi? Yoksa bazılarımız için çok geç midir?

MUCİZE DOKTOR DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Ali, Vuslat’ın omuzlarına yüklediği muhbirlik görevi altında ezilmektedir. Bu sırada yeni yönetimden zarar gören Tanju ve Beliz gibi birçok kişi Vuslat’a karşı gizliden gizliye diş bilemekte ama kimsenin elinden bir şey gelmemektedir.

Baskıya daha fazla dayanamayan Ali sonunda muhbirlik yapar ve Ferman’la araları açılır. Ali’nin yaşadıklarına daha fazla kayıtsız kalamayan Adil, ilk kez Vuslat’a karşı bir girişimde bulunur. Ama Vuslat’ı indirmek hiç de kolay olmayacaktır.