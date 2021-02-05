Mucize Doktor 49. bölüm fragmanı yayınlandı! | ''Sevgi bizi kurtarır!''

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Mucize Doktor 49. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda hastanede yaşanan silahlı kavgaya şahit olan Ali Vefa, Nazlı'nın bir kişi tarafından yere itildiği görünce bağırarak çatışmaya engel olmaya çalışıyor.

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Mucize Doktor 49. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

MUCİZE DOKTOR FİLMİNİN KONUSU

Yapımını MF Yapım, yapımcılığını Faruk Bayhan’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu ve senaryosunu Pınar Bulut ile Onur Koralp uyarladı.

Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel bir hastanede yaşadıklarını konu alan “Mucize Doktor”un ilk bölüm tanıtımında başrolde yer alan Taner Ölmez’in izleyicinin alışık olmadığı bir rolle ekrana geleceğine şahit olmak mümkün.

MUCİZE DOKTOR OYUNCULARI

Taner Ölmez: Ali Vefa

Reha Özcan: Adil

Onur Tuna: Ferman

Sinem Ünsal: Nazlı

Hazal Türesan:Beliz

Murat Aygen: Tanju

Bihter Dinçel: Selvi

Fırat Altunmeşe: Demir

Hayal Köseoğlu: Açelya

Merve Bulut: Gülin

Abidin Külçe: Küçük Ali – Çocuk Ali Vefa

Berk TOKTAMIŞOĞLU: Ali’nin Abisi

Ramo 31. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ramo, baskını yapanı bulmaya çalışıyor!

Hercai 58. bölüm fragmanı yayınlandı! | Reyyan, Azize'yi Miran'dan saklıyor!

Sadakatsiz 17. bölüm fragmanı yayınlandı! Derin Ali'ye karşı öfke patlaması yaşıyor!

Kuruluş Osman 45. bölüm fragmanı yayınlandı! | Nikola'nın hain planı devreye giriyor!