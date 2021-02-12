Mucize Doktor 50. bölüm fragmanı yayınlandı! Adil Hocanın ölümü Ali Vefa'yı derinden etkiler

Bir köşede ağlayan Nazlı, Ali'nin aldığı kar küresine bir şeyler anlatırken Ferman hocaya yakalanır. Nazlı, daha fazla dayanamayıp artık Ali'siz yaşayamayacağını anladığını dile getirir.

Ali ailesi ve Adil hocanı mezarı başında kendisini suçlarken, boş bir mezara yatar düşüncelerin arasında boğulan Ali Vefa'ya bir el uzanır. Peki Ali Vefa'ya uzanan o elin kime ait olduğu merak konusu.

MUCİZE DOKTOR DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Acilde karşılaşan iki düşman aile bütün hastaneyi kaosa boğar. Maksimuma çıkarılan güvenlik önlemlerine rağmen herkes süratle patlama noktasına sürüklenirken Ali’nin aklındaysa Vuslat yüzünden kalbini kırdığı Ezo vardır.

Adil, Ali’ye arkadaşını geri vermeye karar verir. Ve tam bu sırada hastanede biriken ortak nefret hedefini bulur. Ama bu hedef hiç beklenmedik, masum biridir. Sevgi hepimizi kurtarabilir mi? Yoksa bazılarımız için çok geç midir?