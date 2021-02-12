Mucize Doktor 50. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ali kurtaramadıklarıyla yüzleşiyor!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Mucize Doktor 50. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Ali Vefa kimseyi kurtaramamanın acısını çekip mezara girerken Nazlı ise Ali olmadan yaşayamayacağını anlıyor. Ali'yi mezardan çıkaran elin ise kimin olduğu merak ediliyor.