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Mucize Doktor 50. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ali kurtaramadıklarıyla yüzleşiyor!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Mucize Doktor 50. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Ali Vefa kimseyi kurtaramamanın acısını çekip mezara girerken Nazlı ise Ali olmadan yaşayamayacağını anlıyor. Ali'yi mezardan çıkaran elin ise kimin olduğu merak ediliyor.

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Mucize Doktor 50. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

MUCİZE DOKTOR FİLMİNİN KONUSU 

Yapımını MF Yapım, yapımcılığını Faruk Bayhan’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu ve senaryosunu Pınar Bulut ile Onur Koralp uyarladı.

Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel bir hastanede yaşadıklarını konu alan “Mucize Doktor”un ilk bölüm tanıtımında başrolde yer alan Taner Ölmez’in izleyicinin alışık olmadığı bir rolle ekrana geleceğine şahit olmak mümkün.

Mucize Doktor 50. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ali kurtaramadıklarıyla yüzleşiyor!

MUCİZE DOKTOR OYUNCULARI

Taner Ölmez: Ali Vefa

Reha Özcan: Adil

Onur Tuna: Ferman

Sinem Ünsal: Nazlı

Hazal Türesan:Beliz

Murat Aygen: Tanju

Bihter Dinçel: Selvi

Fırat Altunmeşe: Demir

Hayal Köseoğlu: Açelya

Merve Bulut: Gülin

Abidin Külçe: Küçük Ali – Çocuk Ali Vefa

Berk TOKTAMIŞOĞLU: Ali’nin Abisi

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12 Şubat 2021 Cuma 09:25
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