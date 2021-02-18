Ali Vefa'nın rahatsızlığı ile Nazlı kahrolur. Nazlı, Ali'nin başından bir dakika bile ayrılmaz. Ali için bir şeyler yapmak isteyen Ferman hoca ve Nazlı Vuslat'ın engeline takılır. Vuslat'ın vicdansızlığına daha fazla dayanamayan Ferman Hoca sert şekilde tepki verir. Ancak bunlar Vuslat'ın yıldıramaz. İşte Mucize Doktor 50. bölüm full izle |Mucize Doktor son bölüm FOX TV full izle...

MUCİZE DOKTOR 50. BÖLÜM CANLI İZLE

Vefa'nın sıkışmış kamışlığı herkesi çaresiz bırakır. Bu esnada herkesin Ali'ye yoğunlaşmasından rahatsız olan Vuslat hastaneyi gündelik işleyişine döndürmek adına sert yaptırımlar uygular. Ancak Ferman ve Nazlı, Ali için son bir çözüm yolu arayışına girer.

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Bu sırada Adil’in ölüm haberini alan Ezo, Ali’ye ulaşmak ve onunla konuşmakta kararlıdır. Vuslat, kimseyi dinlemez ve yoğun bakımdan Ali'yi çıkarma girişiminde bulunur.

Engel olmak isteyen Ferman Hoca, büyük bir ısrarla Ali'ye Adil hoca hakkında bilmediği gerçeklerin olduğunu haykırır. Peki bu gerçekler neler, Ali Vefa uyanıp bunları öğrenebilecek mi? merak konusu oldu.