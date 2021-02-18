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Mucize Doktor 50. bölüm full izle |Mucize Doktor son bölüm FOX TV full izle

Mucize Doktor 50. yeni bölümüyle bu akşam seyirci karşısında olacak. Ali'nin bir anda hastalık geçirmesi üzerine Vuslat, bunu fırsat bilip yeni bir hamlede bulunmaya çalışır. İşte Mucize Doktor 50. bölüm full izle |Mucize Doktor son bölüm FOX TV full izle...

Mucize Doktor 50. bölüm full izle |Mucize Doktor son bölüm FOX TV full izle

Ali Vefa'nın rahatsızlığı ile Nazlı kahrolur. Nazlı, Ali'nin başından bir dakika bile ayrılmaz. Ali için bir şeyler yapmak isteyen Ferman hoca ve Nazlı Vuslat'ın engeline takılır. Vuslat'ın vicdansızlığına daha fazla dayanamayan Ferman Hoca sert şekilde tepki verir. Ancak bunlar Vuslat'ın yıldıramaz. İşte Mucize Doktor 50. bölüm full izle |Mucize Doktor son bölüm FOX TV full izle...

Mucize Doktor 50. bölüm full izle |Mucize Doktor son bölüm FOX TV full izle

MUCİZE DOKTOR 50. BÖLÜM CANLI İZLE 

Vefa'nın sıkışmış kamışlığı herkesi çaresiz bırakır. Bu esnada herkesin Ali'ye yoğunlaşmasından rahatsız olan Vuslat hastaneyi gündelik işleyişine döndürmek adına sert yaptırımlar uygular. Ancak Ferman ve Nazlı, Ali için son bir çözüm yolu arayışına girer.

MUCİZE DOKTOR 50. BÖLÜM FULL İZLE | MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM FULL İZLE

Mucize Doktor 50. bölüm full izle |Mucize Doktor son bölüm FOX TV full izle

 Bu sırada Adil’in ölüm haberini alan Ezo, Ali’ye ulaşmak ve onunla konuşmakta kararlıdır. Vuslat, kimseyi dinlemez ve yoğun bakımdan Ali'yi çıkarma girişiminde bulunur.

Engel olmak isteyen Ferman Hoca, büyük bir ısrarla Ali'ye Adil hoca hakkında bilmediği gerçeklerin olduğunu haykırır. Peki bu gerçekler neler, Ali Vefa uyanıp bunları öğrenebilecek mi? merak konusu oldu.

Mucize Doktor 50. bölüm full izle |Mucize Doktor son bölüm FOX TV full izle

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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