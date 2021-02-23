Mucize Doktor 51. bölüm 2 fragmanı yayınlandı! Nazlı'dan Ali'ye şok hamle

Ali Vefa, her şeyin ortasında bulur kendini. Duygular konusunda pek iyi olmayan Vefa, yaşadıkları ve sorguladıkları ile Aşk denen duyguyu çözümlemeye başlıyor. Duydukları karşısından Ali, aslında Nazlı'ya karşı nasıl bir duygu beslediğini biraz anlamlandırıyor.

Öte yandan hastaneye Ali ile yüzleşmeye gelen Ezo, yine annesinin Vuslat'ın radarına takılır. Yüzleşmeyi izleyen Vuslat, Ezo'nun takındığı tavrı görünce amacına ulaştığını düşünür. Peki Vuslat tüm bu olaylardan sonra Ali Vefa'nın yakasından düşecek mi?

Nazlı'nın Ali Vefa'ya olan adımı herkesi şaşkına çevirir. Benden sevgini saklamana gerek yok birlikte üzülebiliriz teklifine Ali'nin yanıtı ne olacak. Hepsi ve daha fazlası perşembe akşamı Fox TV'de...