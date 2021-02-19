Mucize Doktor 51. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ezo'nun Ali ve Nazlı'yı ayırma planı!
Herkes tarafından ilgiyle izlenen Mucize Doktor 51. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Nazlı, Ali Vefa'ya tekrardan geri dönerken onların konuşmalarını duyan Ezo ise üzüntüsünü gizleyemez. Nazlı bu barışmalarını Ferman'a söylerken Ezo ise Vuslat'a onları ayırmak için kurduğu planını açıklar.
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19 Şubat 2021 Cuma 08:43
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