Mucize Doktor 52. bölüm fragmanı yayınlandı! Hastanede maskeli balo rüzgarları esiyor

Ekranların fenomen dizisi Mucize Doktor'un 52. bölüm fragmanı yayınlandı. Reyting rekortmeni dizi yepyeni bölümleri ile heyecanlandırmaya devam ediyor. Yayınlanan 52. bölüm fragmanında ise Ezo'nun da annesi Vuslat gibi intikam peşine düşmesi dikkat çekti. Peki Ezo'nun Ali'den intikamı nasıl olacak? İşte Mucize Doktor 52. bölüm fragmanı...

MUCİZE DOKTOR 52. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Mucize Doktor'da Vuslat'tan hastane çalışanları için yeni bir sürpriz geliyor. Maskeli balo düzenleyeceğini açıklayan Vuslat'ın bu daveti karşısında herkes şaşırsa da pek sevinmez ve altında bir neden ararlar. Ali Vefa balo davetine şaşırırken Ezo ise onun mutlu olması için düzenlediğini söyler.

Ancak Ezo, Ali ile Nazlı'nın mutlu olmasını ve Ali'den bundan dolayı kendisinden uzaklaşmasını kaldıramaz ve intikam peşinde koşar. Ezo'nun da bu intikam ruhuyla annesi Vuslat'a benzemesi de dikkatlerden kaçmadı. Ezo Ali'den nasıl intikam alacak?

Hastanede balo rüzgarları eserken, Beliz ile Ferman hocanın arasında ipler geriliyor. Beliz'in baloya Tanju ile gitmesi Ferman'ın sinirlerini bozar. Ferman ise Beliz'e ders vermek için baloya geleceğini hatta Vuslat'ın kavalyesi olacağını açıklar. Peki Vuslat'ın balo da açıklayacağı sürpriz haber nedir?