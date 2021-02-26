Mucize Doktor 52. bölüm fragmanı yayınlandı! | Maskeli baloda ortalık karışacak!
Herkesin ilgiyle izlediği Mucize Doktor 52. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda maskeli balo haberi akılları karıştırırken Tanju'nun Beliz'e kavalye teklifi Ferman'ı sinirlendirir. Baloya sinirinden Vuslat ile gideceğini söyleyen Ferman herkesi şaşırtırken Nazlı ve Ali'nin mutluluğundan halleri Ezo'yu rahatsız eder.
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26 Şubat 2021 Cuma 08:48
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