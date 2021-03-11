Mucize Doktor 53. bölüm Canlı İzle | Mucize Doktor son bölüm full izle FOX

Küçük bir çocuğun ameliyatı için kardeş hastaneye giden Ali, Ezo ve Nazlı bir felaketin içine düşüyor. Ferman, diğer tarafta, Vuslat’ın zengin ve sapasağlam bir arkadaşına tıbbın sunduğu en son olanaklarla bakmakla yükümlü ve bundan çok rahatsız oluyor. İşte Mucize Doktor 53. bölüm canlı izle | Mucize Doktor son bölüm canlı izle FOX TV...

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Ali, Nazlı ve Ezo bir çocuğa yardımcı olmak için kardeş hastaneye giderler. Hastanede yardıma muhtaç kişinin çok olması Ali Vefa'yı üzerken hasta çocuğun elleri hepsini şaşkına çevirir.

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Öte yandan Ezo, baloda aldığı cevaplar ile tatmin olmuş ve çalışmak ona biraz iyi gelmiş gibidir. Gittikleri hastanede Nazlı, Ezo ve Ali üçlüsünü yan yana görmek bir şeylerin iyiye gittiğini gösterse de altında bir neden var mı soruları akıllara geliyor.