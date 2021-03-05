Mucize Doktor 53. bölüm fragmanı yayınlandı! Ali Vefa'yı Otizimli olduğu için küçümsüyor

Yayınlandığı her hafta izleyici tarafından büyük bir ilgiyle izlenen dizi Mucize Doktor 53. yeni bölüm ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yayınlanan fragmanda doktorlar kardeş hastaneyi ve oradaki durumları olmayan, yardıma muhtaç hastaları ziyarete gider. İşte Mucize Doktor 53. bölüm fragmanı...

Hastanenin yeni halkla ilişkiler müdürü Ezo, Ali'ye kardeş hastanede onu bekleyen hastaların olduğundan söz eder. Ali ve Nazlı Ezo'yu dinleyerek yardımcı olacakları hastaların yanına gider. Doktor Ali'yi kardeş hastanede karşılayan başka bir doktor ise söylediği söz ile aşağılar. Ali Vefa'yı otizimli olduğu için küçümseyen doktor, Ali'nin başarısını görünce de aynı tepkiyi verebilecek mi merak konusu.

Öte yandan Ezo, baloda aldığı cevaplar ile tatmin olmuş ve çalışmak ona biraz iyi gelmiş gibidir. Gittikleri hastanede Nazlı, Ezo ve Ali üçlüsünü yan yana görmek bir şeylerin iyiye gittiğini gösterse de altında bir neden var mı soruları akıllara geliyor.