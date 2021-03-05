Mucize Doktor 53. bölüm fragmanı yayınlandı! | Maskeli baloda ortalık karışacak!
Herkesin ilgiyle izlediği Mucize Doktor 53. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Ali, Nazlı ve Ezo bir çocuğa yardımcı olmak için kardeş hastaneye giderler. Hastanede yardıma muhtaç kişinin çok olması Ali Vefa'yı üzerken hasta çocuğun elleri hepsini şaşkına döndürür.
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05 Mart 2021 Cuma 09:20
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