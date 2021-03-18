Hastane fazlasıyla yoğundur; acilden vakalar birbiri ardına gelirken kimsenin Nazlı’nın uğradığı saldırının şokunu atma fırsatı bile yoktur. Hepsinin üstüne Vuslat’ın çok eski bir arkadaşının da hastalanması işleri içinden çıkılmaz hale getirir. İşte Mucize Doktor 54. bölüm canlı izle |Mucize Doktor son bölüm FOX TV canlı izle...

Şiddete yanlısı bir hasta Nazlı’ya kafasına epeyce takmıştır. Vuslat arkadaşını kurtarabilmek için bütün hastaneyi seferber eder. Vuslat'ın arkadaşının durumunun giderek kötüleşmesi, Ali Vefa'yı Vuslat hanımın şerrinden korkutur.

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Öte yandan Vuslat bu kadar endişelenmesi ve tüm hastaneyi seferber etmesi Leven'tin yalnızca bir arkadaş olmadığını gözler önüne sere. Peki Vuslat'ın bu denli sevdiği içinde bir yara gibi kalan Levent kim?