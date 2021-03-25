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  3. Mucize Doktor 55. bölüm canlı izle|Mucize Doktor son bölüm canlı izle

Mucize Doktor 55. bölüm canlı izle|Mucize Doktor son bölüm canlı izle

Fox TV ekranlarının fenomen dizisi Mucize Doktor 55. yeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Bir asker konvoyunun zincirleme kaza geçirmesi sonucu yardıma koşan doktorlardan, Ferman hoca beklenmedik bir kaza geçirir. İşte Mucize Doktor 55. bölüm fragmanı..

Mucize Doktor 55. bölüm canlı izle|Mucize Doktor son bölüm canlı izle

Perşembe akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Mucize Doktor 55. bölümü ile izleyiciyi ekran başına kilitlemeye geliyor. Meydana gelen zincirleme kaza tüm hastaneyi harekete geçirir. Kalabalık bir asker uğurlamasında kaza yapan konvoy sonucu tüm doktorlar yardıma koşar. Ancak bir aksilik yaşanır.

Mucize Doktor 55. bölüm canlı izle|Mucize Doktor son bölüm canlı izle

Olay yerine giden doktorlardan Ferman hoca, sapa alanda ayağının kaymasıyla bir tepeden yuvarlanır. Diğer hastalar ile ilgilenen hastane çalışanları ferman hocanın yokluğunu fark etmez. Hocasının ortada olmayışı yalnızca Ali Vefa'nın ilgisini çeker. Ferman hoca için çevrede arayışa çıkan Ali Vefa, imdadına yetişebilecek mi?

MUCİZE DOKTOR 55. BÖLÜM CANLI İZLE | MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ

Mucize Doktor 55. bölüm canlı izle|Mucize Doktor son bölüm canlı izle

Öte yandan Ferman, yuvarlandığı yerde eli bir kayaya takılı kalır. Eli yeterince hasar gören Ferman hocanın akıllarda cerrahlık yetisini mi kaybedecek sorusu oluşur. Peki Ferman hoca ve asker konvoyundaki yararlılar zamanında kurtarılabilecek mi?

Mucize Doktor 55. bölüm canlı izle|Mucize Doktor son bölüm canlı izle

Vuslat ise Ali'ye bu karmaşanın içinde kötü haberi verir. Ali Vefa'ya hakkında kurul tarafından soruşturma açıldığını söyler. Peki Ali bu durumdan nasıl kurtulacak?

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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